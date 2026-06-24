Mondiali 2026 | In arrivo i primi verdetti dei gironi: le sfide in programma

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Tra la serata di ieri e questa notte sono andate in scena le ultime quattro gare valide per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali. I riflettori erano principalmente puntati Cristiano Ronaldo, che con una doppietta ha contribuito al successo per 5-0 del suo Portogallo sull'Uzbekistan. Più tardi, l'Inghilterra non è andata oltre lo 0-0 con il Ghana, mentre Croazia e Colombia hanno entrambe ottenuto un successo per 1-0, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo.

Nelle prossime ore saranno tre i gironi dle torneo che esprimeranno esprimeranno i loro verdetti. Si parte alle 21:00 con Svizzera - Canada e Bosnia - Qatar, sfide valide per il Gruppo B. A mezzanotte toccherà a Marocco e Brasile, che proveranno a blindare le prime due posizioni del Gruppo C contro Haiti e Scozia. Alle 03:00, infine, Sudafrica - Corea del Sud e Messico - Cechia chiuderanno il Gruppo A.