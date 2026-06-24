Lazio, Gattuso fissa il ritiro a Formello: ecco le date

24.06.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso fissa il ritiro a Formello: ecco le date
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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. L'annuncio è arrivato a circa venti giorni dai primi incontri avvenuti a Formello con il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito, durante i quali erano state poste le basi per la nuova avventura biancoceleste.

Il tecnico calabrese, che già lo scorso anno aveva visitato il centro sportivo laziale, si era recato a Formello il 3 giugno per affrontare i temi legati alla rosa e pianificare il lavoro estivo. Ora l'attenzione è tutta rivolta alla preparazione della nuova stagione.

Come scrive il Corriere dello Sport, il raduno della squadra è in programma per giovedì 9 luglio, mentre dal 10 inizieranno le visite mediche e i test atletici presso l'Isokinetic, con il gruppo che verrà suddiviso in più sessioni. La preparazione vera e propria prenderà il via il 13 luglio e proseguirà fino al 25, con l'obiettivo di portare la squadra nelle migliori condizioni possibili in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.