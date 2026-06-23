Zola su Sarri all'Atalanta: "Sono curioso, è un grandissimo allenatore"
23.06.2026 13:30 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net
L'ex attaccante Gianfranco Zola, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in seguito all'elezione di Malagò come presidente della FIGC. Tra i temi affrontati, anche le novità della prossima Serie A, ma ce n'è una che lo incuriosisce più di tutte:
"Nel mare di novità, sono curioso di vedere come farà Maurizio Sarri all'Atalanta: è un grandissimo allenatore e avrà a disposizione una squadra forte e adatta a lui".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.