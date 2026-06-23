Lazio, Beukema non decolla: quattro nomi per la difesa
RASSEGNA STAMPA - Gli imminenti saluti di Provedel e Romagnoli potrebbero presto essere seguiti da quelli di Gila. La Lazio e il Napoli continuano infatti a trattare per trovare un accordo, nel quale però non sembra destinato a rientrare Beukema.
Il difensore perde infatti quota nel gruppo delle possibili contropartite, anche perché come riporta l’edizione odierna del Messaggero sono altri quattro i nomi che la Lazio sta seguendo per rifondare il reparto arretrato.
Arnau Martinez e Sergi Dominguez rimangono in tal senso nomi da monitorare, così come gli italiani Coppola e Chiarodia che non rientrerebbero nel calcolo del costo del lavoro allargato. Presto, però, per tirare le somme: la Lazio si dedicherà prima alle cessioni e poi lavorerà in entrata, come del resto obbliga a fare il mercato a saldo zero a cui sono condannati i biancocelesti.