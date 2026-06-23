La Lazio ora tratta: Gila al Napoli, è la settimana decisiva?
23.06.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nella settimana che porterà all’addio di Romagnoli e Provedel, la Lazio potrebbe completare il tutto con la cessione anche di Mario Gila, l’altro pilastro che nelle ultime stagioni ha retto la difesa biancoceleste.
Dopo un muro alzato in maniera neanche troppo convinta, infatti, come riporta il Messaggero la Lazio si è seduta al tavolo delle trattative con il Napoli per provare a chiudere una cessione che resta altamente probabile.
Per lasciare andare Gila sotto il Vesuvio, la Lazio continua a chiedere 30 milioni ed è disposta a scendere al massimo a 25. Il Napoli, però, potrebbe inserire Lucca nell’operazione per facilitare il tutto e chiudere l’affare forse già in pochi giorni.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.