UFFICIALE - Alessio Lisci è il nuovo allenatore del Paok: il comunicato
22.06.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Titone
Alessio Lisci è il nuovo allenatore del PAOK. Dopo l'esperienza all'Osasuna, il tecnico italiano (in passato anche nelle giovanili della Lazio) ripartirà dal club greco, che l'ha annunciato ufficialmente attraverso una nota. Di seguito il testo: "Arriva al Toumba dopo aver tracciato un percorso particolarmente notevole, con una chiara filosofia di gioco, passione per il calcio e dedizione al lavoro quotidiano. Elementi che si conciliano perfettamente con il DNA e le esigenze della nostra squadra. Diamo il benvenuto al nostro allenatore, Alessio Lisci, nella nostra grande famiglia. Insieme apriamo una nuova era, con fiducia, ambizione e l'obiettivo comune di guidare la nostra squadra verso nuovi riconoscimenti e successi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.