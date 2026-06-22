Lazio, il tifo organizzato: “Presto un evento importante per dimostrare dissenso. Tenetevi liberi”
22.06.2026 12:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Nuova tappa della contestazione dei tifosi della Lazio pronta a essere annunciata nei prossimi giorni. Un post sulle pagine social della tifoseria organizzata biancoceleste annuncia infatti l'appuntamento.
“Massima attenzione. Massima partecipazione. Annunceremo presto un evento importante. Ogni laziale che ha a cuore le sorti della nostra storia, avrà la possibilità di mostrare il proprio dissenso, di dimostrare da che parte sta!”.
“Tenetevi liberi, tra il 2 e il 5 luglio, chiameremo tutti all’adunata! Avanti Lazio! Avanti Laziali!”. Di seguito il post.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.