Lazio | Fares torna a Formello, ma non è il solo: la lista degli esuberi
RASSEGNA STAMPA - Come ogni anno, gli esuberi della Lazio tornano a Formello. Sono tanti i rientri da gestire: eccezion fatta per Mandas e Floriani Mussolini, nessuno potenzialmente utile alla causa di Gattuso. Il portiere greco può restare come titolare, ma è corteggiato anche da altri club; mentre il terzino cresciuto nel vivaio può restare e crescere alle spalle di Marusic.
Per tutti gli altri, invece, sarà un'estate di passaggio. Mohamed Fares ormai ci ha fatto l'abitudine, è tornato a Formello dopo il prestito negli Emirati Arabi con la Forte Virtus, il quinto dopo quelli al Genoa, al Torino, al Brescia e al Panserraikos (Grecia). Questo però sarà l'ultimo anno da calciatore della Lazio, visto il contratto in scadenza nel 2027.
Come riporta il Corriere dello Sport, la lista dei ritorni si completa con altri sei nomi in cerca di occasioni altrove oltre all'ex Spal: sono Gabriele Artistico (dallo Spezia), Filipe Bordon (Sudtirol), Alessandro Milani (Avellino), Leonardo Di Tommaso (Audace Cerignola), Davide Renzetti (Bra) e Pietro Pinelli (Reggiana). Nessuno di loro ha però possibilità di rimanere.