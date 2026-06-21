Lazio, Gattuso perde Romagnoli e Gila: la difesa cambia volto

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RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio perde ogni certezza. Romagnoli è già promesso promesso sposo dell'Al-Sadd, si aspetta solo il via libera definitivo. Gila continua a volere il Napoli, la chiusura non è lontana. Di colpo, Gattuso rischia di restare senza entrambi i centrali titolari nella passata stagione, uno scenario che desta non poca preoccupazione. Se l'addio di Alessio era ormai preventivato, quello dello spagnolo può lasciare un vuoto difficilmente colmabile con il mercato.

Ecco allora che il reparto arretrato può cambiare completamente volto. Come riporta il Corriere dello Sport, Provstgaard verrà promosso a titolare, Patric e Gigot saranno i vice, ma resta da capire se a un doppio addio seguirà un doppio colpo in entrata. Le piste più calde portano ad Arnau Martinez del Girona e Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Il primo ha 23 anni, può giocare come terzino e da centrale e ha una clausola da 8 milioni. Per il secondo, uscito dalla cantera del Barca, ne servono 10. Sempre meno quotati, poi, i nomi di Coppola e Lautaro Rivero.

La Lazio punta a dei profili giovani, capaci di generare valore in futuro, ma ogni possibile colpo è legato a dei calcoli precisi. I biancocelesti devono vendere prima di poter acquistare e i prezzi dei cartellini andranno interamente coperti con quanto incassato dalle cessioni e risparmiato sull'ingaggio.