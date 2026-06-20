Mondiali 2026 | Vince il Brasile (e non solo): ora tocca a Germania e Olanda
20.06.2026 13:00 di Simone Locusta
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Nella notte si sono disputate due gare del Girone C e una del Girone D dei Mondiali 2026. Brasile e Marocco hanno battuto rispettivamente Haiti e Scozia, raggiungendo così il primo e il secondo posto nel girone a 4 punti. Nel Girone D, invece, il Paraguay battendo la Turchia vince la sua prima partita del Mondiale, eliminando così la selezione di Vincenzo Montella. Oggi sono in programma altre due sfide:
OLANDA - SVEZIA (Ore 19:00 - Girone F)
GERMANIA - COSTA D'AVORIO (Ore 22:00 - Girone E)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.