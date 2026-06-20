I fratelli Lucarelli ricordano Protti: "Un uomo d'altri tempi"
20.06.2026 12:30 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - I fratelli Lucarelli, Alessandro e Cristiano, ricordano Igor Protti. L'ex calciatore di Lazio, Bologna eBari (e non solo) è scomparso nella giornata di ieri a causa di un tumore al colon contro cui combatteva da tempo.
"L'ho vissuto prima da tifoso, poi da compagno e poi da amico: un uomo d'altri tempi. Ho il ricordo della nostra prima gara a San Siro: nello spogliatoio mi stavo preparando di fianco al mio idolo", queste le parole di Alessandro Lucarelli in suo ricordo riportate da la Gazzetta dello Sport.
Poi c'è il messaggio di Cristiano Lucarelli: "Quando ha accompagnato la figlia all'altare è stato come se ci volesse dire che la vita va vissuta fino al termine dei nostri giorni: un esempio".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.