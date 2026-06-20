Ex Lazio | Maldini, c’è anche il Sassuolo: decidono Sarri e l’Atalanta
20.06.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Aumenta la concorrenza per Daniel Maldini. L’attaccante è rientrato all’Atalanta dopo il mancato riscatto da parte della Lazio, ma è molto difficile che rimanga a Bergamo la prossima stagione visto anche l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico non ha molto apprezzato il suo lavoro negli ultimi sei mesi in biancoceleste, per questo il figlio d’arte potrebbe nuovamente andare via e lasciare il club nerazzurro. Come riprotato da sassuolonews.net, oltre al Parma, sul calciatore ci sarebbe anche il Sassuolo. L’ultima decisione comunque sarà presa dall’Atalanta e dallo stesso Mau nelle prossime settimane.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.