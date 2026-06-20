Lazio | Lotito, ma quale riavvicinamento ai tifosi: la frattura è insanabile. La situazione
RASSEGNA STAMPA - La distanza tra Claudio Lotito e il popolo laziale continua ad allargarsi. Una frattura profonda, come spiega il Messaggero, alimentata ora da due temi che dominano il dibattito in casa biancoceleste: le limitazioni sul mercato e l'imminente acquisizione della Reggina. Sullo sfondo resta il progetto Flaminio, ma si tratta di una questione destinata a svilupparsi nel lungo periodo.
Ad accendere ulteriormente il malcontento è stata la comunicazione ufficiale con cui la Lazio ha confermato i vincoli che condizionano il mercato in entrata. Per sbloccare le operazioni servirebbero circa 20 milioni di euro, una situazione che molti tifosi si aspettavano venisse risolta attraverso un aumento di capitale. Le parole concilianti pronunciate da Lotito nelle ultime settimane non sono bastate a ricucire il rapporto con una tifoseria che, dopo mesi di contestazioni e proteste, considera ormai compromesso il dialogo con la società.
In questo contesto si inserisce anche il dossier Reggina. Il passaggio del club calabrese al gruppo guidato da Lotito è ormai vicino alla conclusione e prevede investimenti che potrebbero aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro tra acquisizione e rilancio sportivo. Molti tifosi si chiedono perché quelle risorse non vengano destinate alla Lazio per risolvere le attuali difficoltà finanziarie.
Attorno all'operazione si intrecciano anche considerazioni politiche, con le indiscrezioni che collegano l'investimento in Calabria a possibili scenari futuri legati all'attività istituzionale del presidente biancoceleste. Intanto l'ipotesi più accreditata vede Enrico Lotito destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nella nuova struttura societaria amaranto.
La sensazione, però, è che il problema principale resti il rapporto ormai logorato tra società e tifoseria. Una ferita che non sembra poter essere rimarginata con semplici dichiarazioni, ma che richiederà scelte concrete e segnali forti.