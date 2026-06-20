Calciomercato Lazio | Pazza idea per l'attacco: Gattuso ha chiesto Zaniolo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Situazione di stallo tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese dopo il riscatto dal Galatasaray per 5 milioni di euro. A Udine è calato il gelo, Zaniolo chiede di trattare una cifra al rialzo come gli era stato promesso rispetto agli 1,2 milioni del contratto (in Turchia ne guadagnava 3). Ora il suo futuro può essere clamorosamente lontano dal Friuli, e la Lazio ci pensa.
Infatti, secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio è la squadra che segue con maggior interesse lo sviluppo della situazione. Gennaro Gattuso è un suo grande estimatore, lo accoglierebbe a braccia aperte. La suggestione prende piene, anche se avrebbe del clamoroso per via del suo passato in giallorosso.
Il suo nome non è nuovo dalle parti di Formello, in passato ha declinato la destinazione biancoceleste per via del suo passato nella sponda opposta del Tevere. Ora però le cose possono cambiare, a Udine si è sentito tradito e alla Lazio c'è un tecnico che lo vuole fortemente. L'operazione resta comunque complicata, la Lazio ha vincoli rigidi di mercato e deve prima cedere prima di poter comprare. L'Udinese non ha fissato un prezzo, ma per 18-20 milioni di euro Zaniolo può partire, anche in virtù del fatto che il 50% della rivendita spetterà al Galatasaray.