Lazio, Costacurta su Gattuso: "È stato massacrato, ora..."
Alessandro Costacurta è stato intervistato dal quotidiano La Stampa in riferimento ai problemi del calcio italiano e della nazionale azzurra. A riguardo si è espresso anche sul lavoro di Gennaro Gattuso, ex ct e ora tecnico della Lazio, che è stato criticato per alcune scelte durante la finale playoff persa contro la Bosnia. Di seguito le sue parole.
"Credo che a livello giovanile i talenti ci siano e che vi siano ragazzi molto interessanti. Poi, però, si scontrano con una cultura sportiva italiana che non è all'altezza e non permette ai giovani di sbagliare. Faccio sempre l'esempio di Pio Esposito, scelto per calciare il primo rigore: Gattuso è stato massacrato per affidato un tiro importante a un ragazzo. Perché, allora, il prossimo allenatore dovrebbe avere il coraggio di fare la stessa scelta? È un piccolo esempio dell'ipocrisia presente nella cultura sportiva italiana".