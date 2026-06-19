Ex Lazio | Luis Alberto racconta: "Reina era sempre felice, ricordo che..."

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L'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto è intervenuto in collegamento a Dazn Spagna per parlare di Pepe Reina, suo connazionale ed ex compagno in biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Pepe (Reina, ndr.) è un tipo molto divertente. Se dico qualcosa e domani lo vado a trovare, mi dà uno 'scappellotto' dietro la nuca. Pepe è un grande, mi picchia di sicuro (ride, ndr.). Ho avuto la fortuna di vivere molto tempo insieme a lui e alla sua famiglia, ed è una delle persone migliori che si possano incontrare al mondo. Oltre a essere un giocatore, era un padre per tutti e portava positività nello spogliatoio. Alla Lazio era sempre felice, sia quando giocava che quando stava in panchina. Lui riesce a capire quando stai perdendo la tua strada: è in quel momento che ti prende e ti riporta sul percorso giusto. Ora fa l'allenatore, si vedeva che era il suo destino. Credo che avrà una carriera da allenatore persino migliore di quella da calciatore".