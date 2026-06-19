Ex Lazio | Interesse del Parma per Maldini: decide l'Atalanta. E Sarri...

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Possibile futuro lontano dall'Atalanta per Daniel Maldini. L'attaccante è rientrato a Bergamo dopo l'ultimo prestito da gennaio a giugno alla Lazio, dove non ha assolutamente lasciato il segno. La società biancoceleste poteva acquistarlo per 14 milioni di euro, ma ha preferito non riscattarlo (sarebbe diventato obbligatorio in caso di vittoria della Coppa Italia). Per questo ora è tornato a Zingonia dove sarà valutato.

Lì ritroverà Sarri, che ha appena firmato con il club nerazzurro e con cui appunto ha lavorato negli ultimi mesi della Capitale. Il figlio di Paolo difficilmente rimarrà all'Atalanta, ma potrebbe comunque restare in Serie A. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Parma si è interessato al suo profilo. Deciderà la società anche dopo un confronto con Sarri, soprattutto per capire la formula con cui potrebbe andare via.