Compiti a casa per la Lazio: le richieste di Gattuso prima del ritiro

19.06.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Compiti a casa per la Lazio: le richieste di Gattuso prima del ritiro
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Visite mediche il 10 luglio e poi raduno dal 13. La stagione della Lazio ripartirà da Formello circa un mese prima del primo appuntamento ufficiale, quello contro il Mantova a ridosso di Ferragosto in Coppa Italia.

Gattuso proprio a inizio luglio tornerà nella Capitale per dare ufficialmente il via alla sua avventura come nuovo allenatore della Lazio, compito che sta già svolgendo però a distanza.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, il tecnico avrebbe dato a ogni calciatore della Lazio dei compiti da svolgere a casa, con l’obiettivo di trovare una squadra già pronta dal punto di vista fisico per potersi dedicare da subito su questioni tattiche, a partire dal cambio modulo che lo stesso Gattuso ha già in programma.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.