Compiti a casa per la Lazio: le richieste di Gattuso prima del ritiro
RASSEGNA STAMPA - Visite mediche il 10 luglio e poi raduno dal 13. La stagione della Lazio ripartirà da Formello circa un mese prima del primo appuntamento ufficiale, quello contro il Mantova a ridosso di Ferragosto in Coppa Italia.
Gattuso proprio a inizio luglio tornerà nella Capitale per dare ufficialmente il via alla sua avventura come nuovo allenatore della Lazio, compito che sta già svolgendo però a distanza.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, il tecnico avrebbe dato a ogni calciatore della Lazio dei compiti da svolgere a casa, con l’obiettivo di trovare una squadra già pronta dal punto di vista fisico per potersi dedicare da subito su questioni tattiche, a partire dal cambio modulo che lo stesso Gattuso ha già in programma.