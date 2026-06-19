“Laziale alza la voce”, la nuova iniziativa de Il Tempo per i tifosi della Lazio

19.06.2026 09:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
“Laziale alza la voce”, la nuova iniziativa de Il Tempo per i tifosi della Lazio
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RASSEGNA STAMPA - Continua come già preannunciato la riflessione sul momento della Lazio ospitata dalle colonne de Il Tempo. Che, dopo Agorà Lazio, ha deciso di allargare lo spazio non solo a personaggi di spicco ma a qualsiasi tifoso biancoceleste. “Laziale alza la voce”, questo il titolo della nuova iniziativa del quotidiano, spiegata dal direttore Capezzone.

Tutto è partito tre domeniche fa da una gran pagina di Luigi Bisignani, e a Bisignani occorre dunque tornare: fatelo direttamente voi scrivendogli all’indirizzo bisignani@iltempo.it”, si legge sull’edizione odierna del quotidiano.

E, ancora: “I migliori interventi li pubblicheremo qui, e Luigi stesso risponderà in prima persona ai vostri messaggi, o almeno ad alcuni, qui su Il Tempo”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.