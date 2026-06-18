Lazio, Di Gennaro: "Sarri ha fatto un miracolo! Serve un cambio di proprietà..."
18.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex calciatore e ora commentatore Antonio Di Gennaro ha parlato della situazione di diverse squadre di Serie A, tra cui anche della Lazio di Lotito. Di seguito le sue parole in merito: "A Roma si vive una situazione ambientale difficile, non c’è più feeling con la società. Sarri quest’anno ha fatto un miracolo raggiungendo la finale di Coppa Italia. Magari un cambio di proprietà può dare linfa nuova a tutto il mondo Lazio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.