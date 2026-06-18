Oddi non ci sta: "Ora basta, la Lazio non può far ridere tutti!"
Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per discutere della continua esposizione negativa del club biancoceleste, spesso motivo di ilarità per chi parla di calcio, e dell'imminente trasferimento di Provedel all'Inter.
"Mi auguro che la Lazio la smetta di essere sulla bocca dell’opinione pubblica solo per vicende negative. Ora basta, ogni giorno le stesse cose. Anche l’acquisizione da parte di Lotito della Reggina non ha senso. Certo, da tifoso non posso rallegrarmi di questo. Una cosa del genere non può che dar fastidio. Invece di pensare costantemente alla Lazio devo leggere che il suo obiettivo sia questo".
"La società sportiva Lazio non può far ridere tutti, ha sofferto anche in altri momenti, ma ora la necessità unica è quella di far tornare i propri tifosi allo stadio. Provedel all’Inter? Motta mi è piaciuto, con Mandas compongono una buona coppia. Da questo punto di vista mi sento traquillo".