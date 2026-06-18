Atalanta, Palestra si avvicina all'Inter? Paganini: "Attenzione a Sarri..."
18.06.2026 16:45 di Simone Locusta
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L'esperto di mercato Paolo Paganini ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per il giovane Marco Palestra, reduce da una stagione importante a Cagliari. Di seguito le sue parole.
"Ho parlato con Angelozzi, che lo ha preso al Cagliari, ha detto che è destinato ad arrivare in alto. È uno serio, concentrato sulla sua carriera. La vicenda Lookman insegna: l'Atalanta fissa un prezzo e tu devi pagare quella cifra, non ci sono grandi margini di trattativa, lo abbiamo visto con Lookman. Attenzione a Sarri, che ha sempre stimato Palestra".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.