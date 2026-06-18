WOMEN | Non solo la Roma: anche l’Inter guarda in casa Lazio

18.06.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Non solo la Roma: anche l’Inter guarda in casa Lazio

RASSEGNA STAMPA - Dopo aver sfiorato la qualificazione in Europa nella scorsa stagione la Lazio Women è pronta a ripartire sperando di riuscire a confermarsi tra le big del campionato e di fare l’ultimo salto di qualità necessario per trovare un posto tra le prime tre.

Per farlo, però, rischia di dover cambiare diverse interpreti che negli ultimi anni sono state protagoniste con la squadra di Grassadonia. Oltre a Piemonte (in scadenza) e Oliviero nel mirino della Roma, infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Tempo anche Le Bihan (a sua volta in scadenza) rischia di salutare. L’Inter ha infatti messo gli occhi sulla francese, ma anche su D’Auria.

Saluteranno poi Karresmaa, Benoit e Mancuso mentre, riporta sempre il quotidiano, arrivano buone notizie per Durante destinata a essere riscattata dalla Lazio Women (è al momento di proprietà dell’Inter) e Monnecchi, arrivata in prestito dalla Fiorentina ma verso la permanenza.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.