WOMEN | Non solo la Roma: anche l’Inter guarda in casa Lazio
RASSEGNA STAMPA - Dopo aver sfiorato la qualificazione in Europa nella scorsa stagione la Lazio Women è pronta a ripartire sperando di riuscire a confermarsi tra le big del campionato e di fare l’ultimo salto di qualità necessario per trovare un posto tra le prime tre.
Per farlo, però, rischia di dover cambiare diverse interpreti che negli ultimi anni sono state protagoniste con la squadra di Grassadonia. Oltre a Piemonte (in scadenza) e Oliviero nel mirino della Roma, infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Tempo anche Le Bihan (a sua volta in scadenza) rischia di salutare. L’Inter ha infatti messo gli occhi sulla francese, ma anche su D’Auria.
Saluteranno poi Karresmaa, Benoit e Mancuso mentre, riporta sempre il quotidiano, arrivano buone notizie per Durante destinata a essere riscattata dalla Lazio Women (è al momento di proprietà dell’Inter) e Monnecchi, arrivata in prestito dalla Fiorentina ma verso la permanenza.