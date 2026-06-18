Italia, Gravina: "Mancini mi chiese di tornare, ma avevo scelto Gattuso"
18.06.2026 11:15 di Christian Gugliotta
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Nella lunga intervista rilasciata da Gabriele Gravina al Corriere dello Sport, l'ex presidente FIGC ha parlato anche del possibile ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, svelando un retroscena. Queste le sue parole:
"Mancini chiese a me di riprendere un percorso interrotto. Ma avevo già scelto Gattuso, che per me sarebbe dovuto rimanere dopo la Bosnia. La scelta del ct spetta al mio successore".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.