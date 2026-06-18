Lazio, Gravina sul costo del lavoro allargato: "Il problema non è il criterio..."
18.06.2026 12:00 di Christian Gugliotta
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Tra i vari punti toccati da Gabriele Gravina nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport c'è anche il costo del lavoro allargato. Dopo aver portato al blocco delle operazioni in entrata nell'estate scorsa, l'indicatore ha condannato nuovamente la Lazio, questa volta a muoversi sul mercato a saldo zero. Sul tema, l'ex presidente FIGC ha dichiarato:
"Il problema non è mai il criterio, ma la salute. Il calcio è in grande difficoltà perché vive al di sopra delle proprie possibilità. Preciso che al governo non abbiamo mai chiesto soldi o contributi, ma misure strutturali".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.