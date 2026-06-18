Inchiesta arbitri, Ascione lascia: pronto un nuovo pm
L’inchiesta sugli arbitri è pronta a cambiare pm. Maurizio Ascione, titolare del fascicolo, lascerà a metà luglio la Procura di Milano per trasferirsi a Roma, alla Procura Europea.
Con il trasferimento di Ascione, come riporta il Corriere della Sera, il dossier passerà nelle mani di Paolo Ielpo, procuratore capo del pool. Sarà quindi lui a decidere se procedere al rinvio a giudizio dei vari indagati, tra cui l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi.
L’inchiesta, che oltre Rocchi vede altri quattro indagati (Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna), è infatti ferma da alcune settimane.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.