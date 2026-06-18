Calciomercato Lazio | L'agente di Doumbia: "Non ci sono state offerte, ma..."
18.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Issa Doumbia è un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona: arriva dal Venezia a titolo definitivo per venti milioni di euro. Il centrocampista negli ultimi mesi era stato accostato anche a diversi club italiani, tra cui la Lazio. L'agente del calciatore Cheikh Fall ha spiegato come sono andate realmente le cose ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole.
"La Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate s'è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c'era Massara. Però, ripeto, nessuno l'ha voluto come lo Sporting".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.