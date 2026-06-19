Calciomercato Lazio, Provedel - Romagnoli: prime cessioni per acquistare

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Romagnoli e Provedel, due cessioni importanti e dolorose ma solo per i tifosi. Per la Lazio sono necessarie per alleggerire il monte ingaggi, abbassare l’età media ma, soprattutto, sbloccare il mercato in entrata. Entrambi, si legge sul Corriere dello Sport, aspettano il via libera del patron.

Per il difensore e il portiere, prosegue il quotidiano, sono stati offerti 3 milioni rispettivamente dall’Al-Sadd e dall’Inter. Il primo, al lordo, pesava 5 milioni mentre il secondo poco meno di 4. Appena gli affari saranno chiusi la Lazio avrà un tesoretto di 8 e 7 milioni di euro che potrà investire in nuovi acquisti. Se Lotito non lo sbloccherà, per farlo servono 19,5 milioni, tutta la finestra estiva si svilupperà con questa formula.

Due le opzioni per affrontare la sessione estiva: l’immissione di capitale oppure più cessioni per arrivare alla quota necessaria da versare per avere il mercato libero. A oggi, l’ipotesi più concreta è la seconda. Possono produrre altri incassi le uscite i Cancellieri, Lazzari e Pellegrini anche se il valore dei cartellini imposto da Lotito non corrisponde con quello che dà il mercato. A loro si aggiungerebbe anche Dia. Alleggeriranno il monte ingaggi le scadenze dei contratti di Pedro, Basic e Hyasaj anche se di fatto, le loro uscite non aiuteranno per gli acquisti ma solo a risparmiare. Al 30 settembre non peseranno più i 10 milioni lordi dei loro ingaggi annui.

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