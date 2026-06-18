Lazio, Bucchioni: "Spero Lotito faccia un passo indietro. Gattuso a Firenze..."

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© foto di Federico De Luca

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi più caldi in casa Lazio. Di seguito le sue parole:

LOTITO-REGGINA - "Sono operazioni politiche, che poi appena sarà eletto la rivenderà, anche perché ci sono normative ben precise, entro il 2028 nessuno può avere le oppie proprietà. Il calcio purtroppo non c'entra nulla".

GATTUSO COME A FIRENZE... - "Non escludo anche io che Gattuso lasci prima di essere ufficializzato. Lo ha fatto a Firenze, quando capì che non c'erano le condizioni per poter lavorare. È il suo carattere. È uno schietto, che prende posizioni anche drastiche. Aspettiamo".

BRACCIO DI FERRO - "È una situazione difficile sanabile. Non vedo una via d'uscita, è un braccio di ferro tra tifosi e Lotito. Spero che faccia un passo indietro. Serve un presidente gradito che possa riaprire il dialogo. Vedo uno scontro che farà morti e feriti, e ci rimetterà la Lazio".