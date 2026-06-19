Lazio, la Fondazione Nervi sul Flaminio: “Progetto che non funziona”
RASSEGNA STAMPA - Saranno giorni decisivi per il progetto della Lazio sullo stadio Flaminio dopo le osservazioni della Soprintendenza di Stato che costringeranno i biancocelesti a dare risposte entro trenta giorni.
Intanto, sulle colonne de la Repubblica torna a parlare la Fondazione Nervi, per voce del suo presidente Marco Nervi, e si esprime nuovamente in modo negativo sul progetto della Lazio per il Flaminio: “Con il piano di conservazione del Flaminio noi avevamo già indicato la via per il futuro dello stadio e messo in guardia sui vincoli”.
“Non si può trasformare qualcosa che è nato per vecchie esigenze in qualcosa utile pernil recente. Sarebbe come prendere una Formula 1 del 1959, trasformarla e farla correre al Mondiale 2026. È evidente che è una cosa che non funziona. Noi non vogliamo passare per quelli cotnro questo progetto ma contestiamo la scelta iniziale di trasformare lo stadio”.