Lazio, la Fondazione Nervi sul Flaminio: “Progetto che non funziona”

19.06.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, la Fondazione Nervi sul Flaminio: “Progetto che non funziona”

RASSEGNA STAMPA - Saranno giorni decisivi per il progetto della Lazio sullo stadio Flaminio dopo le osservazioni della Soprintendenza di Stato che costringeranno i biancocelesti a dare risposte entro trenta giorni.

Intanto, sulle colonne de la Repubblica torna a parlare la Fondazione Nervi, per voce del suo presidente Marco Nervi, e si esprime nuovamente in modo negativo sul progetto della Lazio per il Flaminio: “Con il piano di conservazione del Flaminio noi avevamo già indicato la via per il futuro dello stadio e messo in guardia sui vincoli”.

Non si può trasformare qualcosa che è nato per vecchie esigenze in qualcosa utile pernil recente. Sarebbe come prendere una Formula 1 del 1959, trasformarla e farla correre al Mondiale 2026. È evidente che è una cosa che non funziona. Noi non vogliamo passare per quelli cotnro questo progetto ma contestiamo la scelta iniziale di trasformare lo stadio”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.