Lotito - Reggina, verso il closing: alcuni dettagli dell'acquisizione
RASSEGNA STAMPA - L’acquisto della Reggina è a un passo. Da oggi, spiega il Corriere dello Sport, ogni giorno può essere quello buono per concludere l’affare. Mercoledì sera c’è stato il confronto con i fiscalisti, nella giornata di ieri quello col sindaco di Reggio. Manca solo il closing per la cessione del club amaranto.
Non sono previsti soci ma - prosegue il quotidiano - resta da capire chi figurerà come proprietario e i dettagli dell’acquisizione. Il figlio del patron, Enrico Lotito, è candidato a assumere un ruolo di vertice mentre per la poltrona di direttore generale è in pole Andrea Gianni che attualmente ricopre il ruolo alla Lucchese.
La regola delle multiproprietà, spiega Il Corriere dello Sport, è valida solamente per quelle già in essere come Napoli e Bari. Le nuove invece, sono bandite. Lotito, portando la Reggina dalla D in Serie C, sarebbe subito costretto a cederla. Se dovesse riuscirci al primo colpo, tra un anno potrebbe giocare sull’equivoco. Se i De Laurentiis fossero ancora proprietari di Napoli e Bari, Lotito potrebbe ottenere una deroga fino alla scadenza 2028-29.
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