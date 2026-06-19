Morte Protti, il cordoglio di Zoff: "Goleador perfetto e signore in campo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Igor Protti, che lottava da tempo contro una brutta malattia. Dopo il comunicato della famiglia, che dava notizia della sua scomparsa, sono tantissimi i calciatori, gli ex, gli allenatori e gli stessi club che stanno esprimendo cordoglio e vicinanza in un giorno tanto triste. A questi si è aggiunto anche Dino Zoff, che aveva allenato Protti alla Lazio nella stagione 1996-97:

"Ne ho un ricordo piacevole, di una persona a modo. Alla Lazio ho fatto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni. Era un bravo ragazzo, ho sempre avuto grande feeling e rispetto per lui. Segnava tanto, era un goleador, li sapeva fare. In campo era un signore. Chi sia morto a quest'età mi dispiace molto, non ci sentivamo da tempo ma ne ho un piacevole ricordo, mi è rimasto nel cuore perché modesto nel proporsi".