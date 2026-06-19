Da Cataldi a Isaksen: la Lazio alle prese con il rebus pubalgia
RASSEGNA STAMPA - Ben quattro casi di pubalgia nella scorsa stagione. Un problema serio per la Lazio, che in vista della nuova annata dovrà fare i conti anche con lo spettro di nuovi problemi.
Se Zaccagni e Rovella hanno da tempo superato l’operazione, Cataldi è finito sotto i ferri solo a inizio giugno. Per questo, riporta l’edizione odierna del Messaggero, il minutaggio che potrà garantire almeno nella prima parte di stagione il centrocampista della Lazio rimane un rebus.
Discorso simile per Isaksen, a sua volta frenato dalla pubalgia ma che a differenza degli altri compagni non si è ancora operato. Come fatto da Rovella inizialmente, ha scelto di seguire una terapia conservativa sperando di avere più fortuna dell’ex Monza. Rimane comunque un problema in più con cui fare i conti per Gattuso.