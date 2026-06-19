Calciomercato Lazio | La Fiorentina piomba su Arnau Martinez: i dettagli
19.06.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per un obiettivo. Il nome è quello di Arnau Martinez, terzino classe 2003 del Girona la cui clausola rescissoria è scesa a otto milioni dopo la retrocessione in Serie B spagnola. La Lazio lo segue dallo scorso gennaio e ora potrebbe tornare alla carica dopo la partenza di Romagnoli (o di Mario Gila). Come riportato da SkySport, su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina che lo starebbe seguendo come possibile sostituto di Dodo. Non è scontata, infatti, la permanenza del brasiliano, seguito da diverse squadre anche in Italia. Per questo la società viola potrebbe fiondarsi su Arnau Martinez per la fascia destra.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.