Mondiali 2026 | Brasile, Marocco e Stati Uniti in campo: le gare in programma

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La seconda giornata della fase a gironi del Mondiale si è aperta con tanti gol e spettacolo. Cechia e Sudafrica hanno impattato per 1-1 e nel match successivo la Svizzera si è imposta con un netto 4-1 sulla Bosnia. Nella notte, poi, il Canada ha travolto per 6-0 il Qatar, mentre il Messico si è assicurato un posto ai sedicesimi di finale grazie al successo per 1-0 contro la Corea del Sud.

La prima gara in programma oggi andrà in scena alle 21:00 e vedrà Stati Uniti e Australia contendersi la vetta del Gruppo C. A mezzanotte, poi, il Gruppo D offrirà lo scontro tra Scozia e Marocco, mentre alle 2:30 il Brasile andrà a caccia del primo successo nel girone contro Haiti. Chiuderanno alle ore 05:00 Turchia e Paraguay, entrambe ko all'esordio nel girone C.