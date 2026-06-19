Amelia ricorda Protti: "C'ero quando segnò al derby con la Lazio..."
19.06.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Marco Amelia ricorda Igor Protti. Nel giorno della prematura scomparsa del centravanti, l'ex portiere ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com raccontando un aneddotto vissuto in un derby tra Lazio e Roma. In passato i due avevano giocato insieme al Livorno. Di seguito le sue parole: "Appena arrivato a Livorno, io ero arrabbiato con lui, perché qualche anno prima aveva segnato in un derby con la maglia della Lazio, io in quell’occasione facevo i raccattapalle ed ero dietro alla porta. Gli dissi subito che lo odiavo per quello, e lui mi rispose che adesso eravamo compagni di squadra e che avrei cambiato i sentimenti nei suoi confronti. E così è stato. Ciao Igor".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.