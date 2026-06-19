UFFICIALE - Baroni è il nuovo allenatore del Verona: il comunicato
Nuova avventura in panchina per Marco Baroni. L'ex allenatore della Lazio, esonerato dal Torino nella scorsa stagione, ha firmato un contratto di due anni, con opzione per il terzo, con il Verona in Serie B. Per il tecnico si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l'esperienza della stagione 2023/24. Di seguito il comunicato del club.
"Verona - Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029.
Nato a Firenze l’11 settembre 1963, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione 2023/24, conclusa con la salvezza in Serie A e il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato 2002/03, come vice di Alberto Malesani.
Il suo legame con il Verona nasce da calciatore: Baroni ha infatti vestito la maglia gialloblù dal 1995 al 1998, collezionando 93 presenze e 9 goltra Serie A, Serie B e Coppa Italia.
Nel corso della carriera da allenatore ha conquistato due promozioni in Serie A, con il Benevento nella stagione 2016/17 e con il Lecce nel 2021/22. Nella massima serie ha inoltre raggiunto la salvezza alla guida dello stesso Lecce e dell’Hellas Verona.
Hellas Verona FC rivolge a mister Marco Baroni e a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".