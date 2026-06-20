Calciomercato Lazio | Artistico vicino al salto in A: è a un passo dal Frosinone
20.06.2026 11:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Gabriele Artistico ha vissuto una stagione da potagonista duante il prestito in Serie B allo Spezia e adesso vuole dimostrare di essere pronto per giocare nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando di Sport Mediaset, l'attaccante di proprietà della Lazio è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Frosinone, reduce dalla promozione diretta in A dopo il secondo posto in B della stagione appena conclusa.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.