Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la trequarti: spunta Liberali
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non solo Asp e Stojkovic: la Lazio monitora diversi profili per il reparto offensivo. Sulla trequarti Gattuso ha chiesto un innesto di qualità e la società biancoceleste tiene d'occhio anche i profili italiani.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i profili in lista c'è anche quello di Mattia Liberali, fantasista classe 2007 del Catanzaro con un passato nel Milan che ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B.
Ha una clausola da 6 milioni di euro, una cifra alla portata per le casse della Lazio che però deve prima cedere per poter acquistare a causa del mercato a saldo zero. Quello di Liberali è un nome da tenere in considerazione, ma per il momento non c'è nulla di concreto.