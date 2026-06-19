Lazio, Del Lungo: "Mandas? Per lui tornare è una grandissima occasione"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei il capitano e portiere della Naizonale di Pallanuoto Marco Del Lungo ha detto la sua sulla Lazio di cui è grandissimo tifoso: “Sono tifoso della Lazio da sempre, anche se purtroppo visti gli impegni agonistici non possono essere allo stadio con frequenza".
"Fa male vedere uno stadio senza pubblico. Da atleta so quanto possa essere importante una cornice come quella laziale. La società, in tal senso, è chiamata a prendere delle decisioni, a fare delle scelte finalizzate a riportare la gente allo stadio. Ci sono situazione non favorevoli, questa sorta di incertezza porta ad una destabilizzazione per tifosi e giocatori".
"Per Mandas tornare sarà un’ottima occasione. Davvero d’oro, tornare da titolare è un’opportunità davvero d’oro. Può prendersi la scena, dimostrare le sue qualità ed i suoi fattori positivi”.
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