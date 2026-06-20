Calciomercato | Asp vuole la Lazio, ora si tratta con il Bayern: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue la trattativa per portare Jonathan Asp Jensen nella Capitale. La Lazio guarda al futuro, ma anche al presente. Vuole assicurarsi uno dei talenti più interessanti del calcio danese e aggiungere qualità alla rosa biancoceleste.
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Lazio ha raggiunto un accordo completo con il giocatore e il suo entourage. Il classe 2006 ha scelto Roma e la Serie A come tappa successiva della sua carriera, per crescere e affermarsi. Il legame con la colonia danese della Lazio e, soprattutto, il rapporto con lo stesso entourage che segue sia Isaksen che Provstgaard, hanno certamente facilitato il dialogo.
Adesso resta la parte più complicata, quella con il Bayern Monaco. Va definita la formula, la Lazio vorrebbe concludere un'operazione sostenibile, senza concedere percentuali sulla futura rivendita troppo elevate. L'obiettivo è trovare una soluzione che permetta ai bavaresi di mantenere eventualmente un controllo limitato sul futuro del giocatore senza condizionare eccessivamente una possibile valorizzazione.