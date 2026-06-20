Ex Lazio | Andersson omaggia Protti: "Una delle persone più importanti nella mia vita"
20.06.2026 12:00 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore della Lazio Kennet Andersson ha omaggiato Igor Protti, suo compagno ai tempi del Bari, scomparso nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Una delle persone più importanti nella mia vita: mi ha accolto e aiutato".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.