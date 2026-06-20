Ex Lazio | Andersson omaggia Protti: "Una delle persone più importanti nella mia vita"

20.06.2026 12:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio | Andersson omaggia Protti: "Una delle persone più importanti nella mia vita"
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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore della Lazio Kennet Andersson ha omaggiato Igor Protti, suo compagno ai tempi del Bari, scomparso nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Una delle persone più importanti nella mia vita: mi ha accolto e aiutato".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.