Alessio Lisci verso il ritorno in panchina: vicino l'accordo con il PAOK
20.06.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Titone
Possibile nuova avventura in panchina per Alessio Lisci. L’allenatore italiano, con un passato da preparatore atletico della Lazio, ora è senza squadra dopo aver salutato l’Osasuna negli ultimi mesi. Nelle scorse ore, però, il PAOK ha accelerato per metterlo sotto contratto e ripartire da lui. La sua candidatura, infatti, ha superato il nome del bosniaco Marino Pusic, ancora legato all’Al Jazira negli Emirati Arabi Uniti. Per questo la società greca ha pensato ad Alessio Lisci: a breve potrebbe arrivare anche l’annuncio del suo ingaggio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.