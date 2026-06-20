Alessio Lisci verso il ritorno in panchina: vicino l'accordo con il PAOK

20.06.2026 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Alessio Lisci verso il ritorno in panchina: vicino l'accordo con il PAOK
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Titone

Possibile nuova avventura in panchina per Alessio Lisci. L’allenatore italiano, con un passato da preparatore atletico della Lazio, ora è senza squadra dopo aver salutato l’Osasuna negli ultimi mesi. Nelle scorse ore, però, il PAOK ha accelerato per metterlo sotto contratto e ripartire da lui. La sua candidatura, infatti, ha superato il nome del bosniaco Marino Pusic, ancora legato all’Al Jazira negli Emirati Arabi Uniti. Per questo la società greca ha pensato ad Alessio Lisci: a breve potrebbe arrivare anche l’annuncio del suo ingaggio.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.