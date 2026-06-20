Ex Lazio | Baroni: “Un privilegio tornare al Verona. Sarà difficile, ma…”
Marco Baroni riparte dal Verona in Serie B. L’ex tecnico della Lazio è tornato nella società gialloblù, firmando un contratto di due anni (con opzione per il terzo). Queste le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Per me è un privilegio tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente, è un'emozione bellissima anche adesso ripercorrere lo spogliatoio, il campo, tornare in questi luoghi dove è ancora forte l'emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto: sono contento ed entusiasta, ho davvero la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida. Sarà difficile, ma tutti insieme, con voglia e determinazione, possiamo vincerla. Non vedo l'ora di partire e di essere sul campo per lavorare, e di abbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile per noi".