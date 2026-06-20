Ex Lazio | Ora è ufficiale: Muriqi è (di nuovo) un giocatore del Fenerbahce
20.06.2026 16:00 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Vedat Muriqi torna in Turchia. Dopo le esperienze in Italia e Spagna rispettivamente con le maglie di Lazio e Mallorca, la seconda decisamente migliore rispetto alla prima, l'attaccante turco è tornato al Fenerbahce. Dopo giorni di rumors, la trattativa si è sbloccata e adesso è ufficiale il suo ritorno a Istanbul. Il club turco ha annunciato l'acquisto del Pirata sui propri canali social: "Alcuni legami non si ricostruiscono. Perché non si rompono mai". Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.