Calciomercato Lazio | Interesse per Odgaard del Bologna: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda al Bologna per rinforzare il suo reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, a Formello interessa molto la situazione legata a Jens Odgaard. In estate può salutare il club rossoblù, la sua cessione potrebbe finanziare il mercato estivo per il nuovo corso di Domenico Tedesco.
Per questo non è sicura la sua permanenza, nonostante abbia un contratto fino al 2029. La Lazio potrebbe invece aver bisogno di un giocatore come lui tra la mezzala e la trequarti per il gioco fi Gattuso, che dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Sul classe '99, però, ci sarebbe anche l'interesse del Torino e di alcune squadre di Premier League: nell'ultima stagione ha chiuso con 7 gol e 2 assist in 37 partite giocate.