Calciomercato Lazio | Mandas, la Fiorentina ci pensa. Se parte De Gea...
20.06.2026 17:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina si guarda intorno, soprattutto tra i pali. Il futuro di David De Gea in maglia Viola è incerto, visto anche l'ingaggio da circa 4 milioni di euro bonus compresi.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i toscani starebbero pensando a Christos Mandas per sostituirlo. Il portiere greco è di rientro dal prestito al Bournemouth, ma anche il club inglese potrebbe tornare alla carica per farlo tornare in Premier League.
La Lazio ci punta, è Mandas il sostituto di Provedel, ma non è comunque incedibile: per un'offerta importante anche il classe 2001 può lasciare Formello, questa volta in maniera definitiva.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.