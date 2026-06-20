La Lazio ricorda Igor Protti: l'omaggio speciale a Livorno - FOTO
20.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A Livorno il ricordo di Igor Protti. C'era anche la Lazio nelle vesti del direttore della comunicazione del club Emanuele Floridi, che ha portato una maglia con il suo nome. L'attaccante, scomparso nella giornata di venerdì 19 giugno, è stato commemorato nello stadio dei toscani: "Ciao Igor. Oggi salutiamo l'uomo prima ancora del calciatore. Solo chi ti ha vissuto può capire", si legge in uno striscione sotto la curva. Di seguito le immagini.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.