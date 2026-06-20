Lazio, Sacchi (C&F): "Diritti TV? L'assenza di abbonati sarà un problema..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Marco Sacchi di Calcio & Finanza ha parlato della sparitzione dei diritti televisivi e dei problemi che potrrbbe causare l'assenza di abbonati.
"Quella degli spettatori è una voce importante nei diritti televisivi. Per la Lazio è la seconda più importante oltre a quella della suddivisionein parti uguali, quindi i mancati abbonamenti potrebbero avere un peso molto importante nella ripartizione dei diritti televisivi. Anche il dato degli ascolti è importante ed è strettamente collegato ai risultati di una squadra e alle presenze allo stadio". Sui risultati cinque anni: "E' un banale conteggio sul piazzamento in classifica e si asseggia un punteggio ad ogni squadra, aldilà della competizione in cui si qualifica".