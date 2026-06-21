Calciomercato Lazio | Gila - Napoli, Lotito abbassa le pretese: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il gelo tra Napoli, Lazio e Gila si sta pian piano dissolvendo, il caldo estivo sta dando i suoi frutti. La trattativa si sta sbloccando dopo il muro iniziale posto da Lotito, che non voleva cedere il centrale spagnolo, e la richiesta di 30 milioni di euro.

Una trattativa concreta tra Napoli e Lazio ancora deve svilupparsi, per il momento a costruire un ponte tra i club ci ha pensato l’agente di Gila, Alejandro Camaño. Gila non vuole rinnovare con la Lazio, ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha sposato la causa Napoli. Questo matrimonio, insomma, 's'ha da fare'. Almeno dal punto di vista di Gila e del Napoli.

Serve trovare la quadra con la Lazio, che non è più così rigida sui 30 milioni richiesti inizialmente (va considerato che il 50& spetterà al Real Madrid). Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c'è l'opzione concreta che vede l'inserimento di una contropartita.

A Gattuso piacciono Rafa Marin e Beukema, ma il primo viene considerato il successore di Juan Jesus e il secondo non vuole lasciare Napoli. E quindi salgono le quotazioni di Lucca: la Lazio cerca un punta, piace a Gattuso, ma l'operazione non è facile. Va trovata la quadra, l'estate scorsa è stato pagato 35 miloni di euro. Nel frattempo Gila, in vacanza alle Hawaii, aspetta buone notizie.